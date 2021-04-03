В кировской школе №59 проводят детальную проверку из-за инцидента с «отмыванием котлет»

История началась с видео, снятом в школе №59, на котором одна из сотрудниц столовой отмывала котлеты от гарнира. Фото: vk.com/kirovreg43

Сотрудников столовой в кировской школе №59 временно отстранили от работы. После поднятой в соцсетях шумихи, по информации областного правительства, деятельность работников пищеблока должны «детально проверить». Пока что заниматься своей работой не смогут директор Комбината продовольствия и социального питания и заведующая школьной столовой.

Помимо того, как сообщает пресс-служба горадминистрации, проверки пройдут еще в нескольких школах Кирова - причем отнюдь не запланированные заранее. Департамент образования сообщает, что одновременно проведут «внезапные «срезы» работы столовых ещё в ряде образовательных организаций города Кирова». Ведомство также поблагодарило за сигнал о несоблюдении требований при обеспечении школьников горячим питанием сотрудницу пищеблока школы №59.

Напомним, история началась после выложенного в соцсетях видео, на котором одна из работниц школьной столовой моет котлеты от гарнира. Родители школьников предположили, что женщина собирается накормить ими учащихся второй смены. Сама сотрудница столовой, пенсионерка, пояснила, что на самом деле забирала не съеденные котлеты домой, объяснив свой поступок тяжелым материальным положением в семье. Поскольку по нормам СанПиНа это запрещено, работницу школьного пищеблока ждет дисциплинарное взыскание.