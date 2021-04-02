В Кирове сотрудницу школьной столовой накажут за отмывание котлет

Родители школьников предположили, что котлеты после отмывания от гарнира отдавали учащимся второй смены. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В кировской школе сотрудницу столовой застали за отмыванием котлет от гарнира. Возмущенные кировчане почему-то решили, что после этим мясом кормят школьников второй смены. Изначально информация появилась в городских пабликах, куда выложили видеокадры, на которых и запечатлена работница столовой.

Поднялась шумиха, руководство кировского Комбината продовольствия и социального питания провело проверку. По сообщению пресс-службы горадминистрации, кадры появились с камер видеонаблюдения из школы №59. Сотрудницу, запечатленную на них, нашли и провели беседу. Женщина-пенсионерка рассказала, что на видео - конец рабочего дня, около 16.00, когда обеды в школе уже не раздают.

Факт подтвердился - не съеденные школьниками котлеты работница столовой действительно отмывала. Но вовсе не для других учащихся, а для себя и своей семьи. Как пояснила сама сотрудница, у нее довольно большая семья, к тому же ее сын и сноха временно остались без работы. Вот женщина и пыталась как-то выкрутиться из тяжелого материального положения.

По словам руководителей Комбината питания, повторная раздача блюд исключена - за количеством и массой выдаваемого строго следят. К тому же меню разработано без повторов - то есть котлеты на следующий день школьникам выдать не могли, их попросту не было в рационе. Стало быть, женщина не виновата?

Виновата, как оказалось. По нормам СанПиН, из пищеблока нельзя выносить никакие продукты - их обязательно необходимо утилизировать. В итоге по итогам всех проверок, бесед, а также на основе объяснительных записок сотрудников, пенсионерка понесет дисциплинарную ответственность.