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Общество4 апреля 2021 12:00

«Накормите ребенка мытой котлетой?»: в кировской школе на видео сняли сотрудницу столовой, отмывающую не съеденное мясо от гарнира

Родители учащихся тут же решили, что этими продуктами накормят других детей
Маргарита Акагиева
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Все началось с видео, снятого в пищеблоке кировской школы №59. Фото: vk.com/kirovreg43

В Кирове родители школьников бьют тревогу и звонят во все колокола с вопросом «А чем кормят наших детей?». На самом-то деле вопрос этот поднимается уже не впервые, но на сей раз он встал ребром. Все началось с того, что в местный паблик «Родительский контроль» скинули видео, на котором сотрудница школьной столовой отмывает котлеты от гарнира и подливы. И кировчане тут же решили, что не съеденное мясо достается другим учащимся.

- Кто накормит ребенка мытой котлетой? Вторая смена школьников по незнанию ест некусанные котлеты из отходов. И еще повезет, если они сегодняшние, и из мяса, привезенного комбинатом питания, а не «замена» ворующих работников, - негодует автор поста. - Вот такая забота о здоровой нации, о подрастающем поколении...

Видео моментально разлетелось по кировским пабликам, тему быстро подхватили СМИ, и довольно быстро зашевелились органы местного самоуправления. Руководство кировского Комбината продовольствия и социального питания провело проверку. Как установили, съемка велась из пищеблока городской школы №59. Женщину-пенсионерку, сотрудницу, отмывавшую котлеты, также нашли и провели беседу.

Одна сотрудница столовой сняла на видео, как вторая отмывает не съеденные котлеты от гарнира. Фото: скрин с видео vk.com/detsadshkolakirov

Как рассказала сама работница столовой, котлетки она отмывала для себя - хотела забрать их домой. По ее словам, в ее семье сейчас тяжелое материальное положение - сын и сноха разом остались без работы, а семья большая... Вот женщина и пыталась как-то выкрутиться, принося домой хотя бы еду. Съемка, по ее словам, велась уже после смены - в 16.00, когда обеды школьникам уже не раздают.

Женщину выслушали и, возможно, даже поняли. Но не простили и не отпустили. Дело в том, что по нормам СанПиН выносить любые продукты питания из пищеблока запрещено, даже если их не съели в течение дня ученики - такая еда подлежит утилизации. Поэтому пенсионерку ждет дисциплинарное взыскание. Сотрудницу же, снявшую на видео отмывающую котлеты женщину, поблагодарили за сигнал о о несоблюдении требований при обеспечении школьников горячим питанием.

Однако история на этом, естественно, не окончилась. Пищеблок школы №59 теперь ждет детальная проверка. На время ее проведения от работы отстранили заведующую злополучной столовой, а также руководителя Комбината питания. Помимо того, параллельно с этой ревизией в ряде других городских школ пройдут «внезапные» проверки работы пищеблоков.

Общество: ВОПРОС ДНЯ