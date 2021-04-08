Кировчанку, которая сняла на видео отмывание котлет в столовой школы №59, не уволят

Ранее в соцсетях пронесся слух, что девушку, которая обнародовала отмывание котлет, уволят. Фото: скрин с видео vk.com/detsadshkolakirov

Кировчанку, снявшую на видео отмывание котлет в школе №59, не собираются увольнять. Об этом сообщил начальник городского департамента образования Александр Петрицкий.

Ранее по соцсетям и местным СМИ пронесся слух, что девушке, которая обнародовала отмывание котлет в школьной столовой, придется покинуть свое место работы. Однако никто не собирался ее наказывать таким образом. Напротив, городская мэрия похвалила кировчанку за сигнал. А сейчас она помогает в установлении всех причин инцидента.

- Об увольнении речи не идет и не шло. Насколько я знаю, сегодня у нее встреча с руководством Комбината продовольствия и социального питания. Им нужна от нее помощь, чтобы понять, в какой день это происходило и кто там присутствовал, чтобы более детально разобраться в этой ситуации, - заявил начальник департамента образования.

Также он отметил, что проверки продолжаются, но о результатах пока рано говорить. Что касается злополучной школы №59, то в ней полностью сменилась бригада рабочих пищеблока. Областной Роспотребнадзор проводит собственную проверку, результаты которой будут готовы через месяц. А вчера в этом учреждении побывала и ревизионная группа, которая не обнаружила никаких нарушений по утилизации и хранению продуктов.