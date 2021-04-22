Олегу Чичибабину вынесли приговор за хищение средств «ЦДС»

Приговор ему вынесли с учетом различных смягчающих обстоятельств. Фото: gtrk-vyatka.ru

В Кирове осудили фигуранта уголовного дела по хищению средств МБУ «ЦДС». Сегодня, 22 апреля, приговор вынесли Олегу Чичибабину - бывшему начальнику отдела транспорта городской администрации. Ему предстоит отправиться в колонию общего режима на два с половиной года, сообщает областной Следком.

Как установлено в суде, в период с 2010 по 2018 года Чичибабин в составе организованной преступной группы украл у МБУ «ЦДС» не менее 34,7 миллионов рублей при реализации муниципальных программ. Ему вменили статью «хищение денежных средств». Свою вину мужчина признал, активно сотрудничал со следствием, в том числе сдал своих соучастников, по информации областной прокуратуры. Судя по всему, это и пошло в зачет бывшему начальнику отдела транспорта. В результате приговор ему вынесли «с учетом смягчающих обстоятельств». Чичибабина взяли под стражу в зале суда.

Сейчас продолжается суд над экс-мэром Владимиром Быковым, который, по мнению следствия, может оказаться главой и организатором преступной группы.

Напомним, ранее, 18 марта, завершился суд над экс-директором «ЦДС» Александром Рыболовлевым. Приговором стали три года и один месяц колонии общего режима. 9 апреля осудили бывшего главу «Электронного проездного» Анатолия Ганьбу. Он получил два года и девять месяцев колонии.

Стоит заметить, что ранее всех фигурантов уголовного дела по «Электронному проездному» и «ЦДС» признали виновными и вынесли приговор, однако в феврале 2021 года их внезапно освободили из-под стражи в зале суда. Позже уголовное дело вновь вернулось в прокуратуру из-за процессуальных нарушений.