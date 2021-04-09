Бывшему директору «Электронного проездного» вынесли приговор

Суд вынес приговор: два года и девять месяцев колонии общего режима. Фото: скрин «Девятка ТВ»

Бывшему директору ООО «Электронный проездной» вынесли приговор. Суд постановил: два года и девять месяцев колонии общего режима. Информацию сообщает областной Следком.

По версии ведомства, Анатолий Ганьба вместе с бывшим руководителем «Центральной диспетчерской службы городского пассажирского транспорта» Александром Рыболовлевым, одним из депутатов гордумы и экс-мэром Кирова Владимиром Быковым похитил у фирмы «Электронный проездной» 20 миллионов рублей. После, уже в соучастии с вышеуказанными лицами и бывшим начальником отдела транспорта в горадминистрации, Олегом Чичибабиным, обвиняемый запустил руку в бюджет еще и МБУ «ЦДС». Украли преступники не менее 34,7 миллионов рублей.

Кроме того, Ганьба некогда получил беспроцентный заём у собственной организации - 20 миллионов рублей. Уже позже выяснилось, что он выписал его себе сам. Эти деньги он вкладывал в банки, а начисленные проценты по вкладам оставлял себе. Сумма чистого дохода составила 1,6 миллионов рублей.

В итоге его обвинили в присвоении/растрате и злоупотреблении полномочиями. После оглашения приговора Ганьбу взяли под стражу. Суд также удовлетворил иск представителей «Электронного проездного», которым бывший директор теперь должен почти 28 миллионов рублей.

Напомним, в марте вынесли приговор бывшему директору «ЦДС» Александру Рыболовлеву. Его обвинили по тем же статьям. Вердиктом стали три года и один месяц колонии общего режима. Дело экс-мэра Владимира Быкова, которого называют вероятным организатором преступной схемы и организованной группы, сейчас рассматривают в суде.

Стоит отметить, что ранее фигурантов уголовного дела по «Электронному проездному» признали виновными и вынесли приговор. Однако в феврале 2020 года их освободили из-под стражи в зале суда. Уголовное дело вернулось в прокуратуру из-за процессуальных нарушений.