На 26 апреля в Кировской области объявлено метеопредупреждение из-за усиления ветра

Если сильный ветер, ураган застал вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место внутри помещений. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области на 26 апреля объявлено метеопредупреждение из-за сильного ветра, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По данным Кировского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в понедельник, 26 апреля, порывы ветра усилятся до 19 м/с. Кроме того, в течение практически всего дня ожидается небольшой дождь. Информацию уже передали главам районов и руководителям служб жизнеобеспечения для усиления дежурных бригад.

В ведомстве просят жителей быть внимательными и осторожными. Не стоит забывать про правила поведения во время сильного ветра:

- если сильный ветер, ураган застал вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место внутри помещений. Отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях;

- если ураган или буря застали вас на улицах населенного пункта, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, деревьев, рек и промышленных объектов. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра.