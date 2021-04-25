Депутат и президент ООО «Движение-Нефтепродукт» задекларировал доход в 333 миллиона рублей

Сергей Киселев является членом партии «Единая Россия». Фото: chepetsk-news.ru

Президент и учредитель ООО «Движение-Нефтепродукт» Сергей Киселев стал самым обеспеченным депутатом Законодательного собрания Кировской области, задекларировав за минувший год доход в размере 333 миллионов рублей.

В собственности у Сергея Николаевича значится 18 объектов недвижимости, среди них – шесть квартир, четыре земельных участка и три жилых дома. Кроме того, ему принадлежит ряд транспортных средств: четыре легковых автомобиля, три снегохода, две мотолодки и гидроцикл.

В тройке лидеров по доходам за 2020 год оказались депутаты Сергей Киселев (ООО «Движение-Нефтепродукт»), Константин Гозман (ООО «Агропромышленный холдинг «Дороничи») и Михаил Скворцов (ООО ПКП «Алмис»).