Половодье в Кировской области 2021: за сутки уровень воды в Вятке поднялся на 14 см

В Кировской области уровень воды на Вятке достиг отметки 326 см. Фото: admkirov.ru

В Кировской области уровень воды в реке Вятке за прошедшие сутки поднялся на 14 см и дошел до отметки 326 см от нулевого поста. В поселке Широковском у дома № 4 и на дороге в Заречном парке наблюдается незначительное подтопление. Об этом сообщили в горадминистрации.

Ситуация с подтопленными территориями в регионе остается пока стабильной. По-прежнему отрезанными от «большой земли» остаются поселения в Афанасьевском, Верхнекамском, Зуевском, Даровском, Кикнурском, Кильмезском, Лузском, Нагорском, Нолинском, Советском районах и микрорайоне Каринторф в городе Кирово-Чепецк.

Напомним, что 22 апреля, уровень воды на Вятке превысил трехметровую отметку. Все водоемы области уже очистились ото льда. Ситуация с паводками находится на особом контроле правительства Кировской области. Готовность муниципалитетов к половодью 20 апреля проверили представители администрации губернатора и городских властей.