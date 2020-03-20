В Кировской области количество пациентов с диагнозом «коронавирус» увеличилось до пяти человек

20 Март 2020 2020-03-20T18:04:43+03:00

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В Кировской области пятеро пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом «коронавирус». Это супружеская пара, вернувшаяся из Германии, и трое кировчан, ехавшие по соседству в поезде.

Сейчас результатов анализов ожидают еще два пациента с подозрением на коронавирус. Их подтверждение или опровержение диагноза должно прийти в ближайшее время.

Сейчас все пациенты находятся в изолированных боксах в кировской инфекционной больнице и получают необходимое лечение. Состояние их врачи оценивают как стабильно удовлетворительное. С контактными лицами проводится профилактическая работа, все они установлены.

Напоминаем, что все началось с кировчанки, прилетевшей из Германии. 13 марта тест-система выявила у нее подозрение на коронавирус. 16 марта ее диагноз подтвердился. Следующим подозреваемым и подтвержденным заболевшим стал ее муж. Теперь результаты анализов показали, что трое из четырех пассажиров, которые ехали по соседству с супружеской парой, также заражены инфекцией. Ответа ожидает четвертый пассажир и молодой человек, прилетевший из Швейцарии.

Напоминаем, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или регистратуры поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания за пределами России и страну, где вы находились.

Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU