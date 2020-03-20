2020-03-20T18:04:43+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кировской области количество пациентов с диагнозом «коронавирус» увеличилось до пяти человек

Еще двое подозреваемых на наличие инфекции ждут результатов анализов
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Теперь в области официально пятеро зараженных коронавирусом кировчан.Теперь в области официально пятеро зараженных коронавирусом кировчан.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Кировской области пятеро пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом «коронавирус». Это супружеская пара, вернувшаяся из Германии, и трое кировчан, ехавшие по соседству в поезде.

Сейчас результатов анализов ожидают еще два пациента с подозрением на коронавирус. Их подтверждение или опровержение диагноза должно прийти в ближайшее время.

Сейчас все пациенты находятся в изолированных боксах в кировской инфекционной больнице и получают необходимое лечение. Состояние их врачи оценивают как стабильно удовлетворительное. С контактными лицами проводится профилактическая работа, все они установлены.

Напоминаем, что все началось с кировчанки, прилетевшей из Германии. 13 марта тест-система выявила у нее подозрение на коронавирус. 16 марта ее диагноз подтвердился. Следующим подозреваемым и подтвержденным заболевшим стал ее муж. Теперь результаты анализов показали, что трое из четырех пассажиров, которые ехали по соседству с супружеской парой, также заражены инфекцией. Ответа ожидает четвертый пассажир и молодой человек, прилетевший из Швейцарии.

Напоминаем, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или регистратуры поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания за пределами России и страну, где вы находились.

Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водка, гречка и туалетная бумага: из-за страха перед коронавирусом кировчане массово опустошают магазины. Свою энергию горожане обратили в русло паники, к счастью, еще легкой. Прятаться в бункеры никто не стал, а вот продукты в магазинах начали сметать почти подчистую (подробности)

Как кировчанам распознать коронавирус и защититься от него? Роспотребнадзор по Кировской области составил для населения памятку с симптомами новой инфекции и рекомендациями по профилактике (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество закрытых на карантин групп в детских садах увеличилось почти в два раза
Вятка вскроется ото льда уже к концу марта
В Кировской области количество пациентов с диагнозом «коронавирус» увеличилось до пяти человек
Никаких личных встреч: из-за коронавируса мэрию Кирова закрывают для горожан
Коронавирус Covid-19 перенёс театральную лабораторию «Разбор вещей» во Всемирную паутину
МегаФон увеличил лимиты звонков в европейском роуминге
Кировчане, распространяющие фейковые новости о коронавирусе, могут дорого заплатить за это
Кировчанам предлагают посмотреть онлайн-эфиры из театра кукол
В Кировской области дороги в садоводства сделают безопасными и качественными
«Нас никто не слышит»: мэрия отреагировала на крик души жительницы аварийного дома
Пилотный проект по раздельному сбору мусора в Кирове могут запустить раньше срока
В больницах Кировской области имеется более 500 аппаратов ИВЛ
В Победилово каждые два часа проводят дезинфекцию
Место строительства мусорного полигона могут перенести из Лубягино
Звонить с таксофонов универсальной услуги связи стали значительно больше
Новых случаев заражения коронавирусом в Кировской области не обнаружено
В Кирово-Чепецком районе столкнулись два грузовика: есть пострадавшие
Игорь Маковский: «Технологии цифровой трансформации помогают нам заботиться о здоровье наших работников»
Кировчанин хотел заработать на коронавирусе, но потерял деньги
Какой будет погода в Кирове на грядущие выходные?
Кировские волонтеры будут помогать инвалидам и пожилым людям, наиболее уязвимым к коронавирусу