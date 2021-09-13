Главные новости с 6 по 12 сентября в Кирове: суд над Плитко, хлеб с плесенью и потерявшийся в лесу солдат с оружием

Главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Виктор Карпов

Доброе утро, Киров! Сегодня 13 сентября, день обещает быть дождливым, температура воздуха - до +13 градусов. Началась новая рабочая неделя, ну а мы предлагаем вспомнить главные события ушедшей.

СУД НАД ПЛИТКО

В суде начался разбор уголовного дела бывшего вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались еще двое подельников. Плитко обвиняют в 18 эпизодах получения взяток, около половины из них - в особо крупном размере. Первое судебное слушание назначено на сегодняшний день - понедельник, 13 сентября. Подробнее - здесь.

МЕРОПРИЯТИЯ К ЮБИЛЕЮ КИРОВА

В Кирове разрабатывают концепт мероприятий к 650-летию города. Сейчас план проходит стадию общественных обсуждений. Общая сумма, которую планируется потратить на эти цели, впечатляет: более 41 миллиарда рублей. Концепция разбита на девять разделов, из которых наиболее дорогостоящим оказалось образование, а наименее - туризм. Почитать подробнее можно по этой ссылке.

ШКОЛЬНИКИ ЕДЯТ ХЛЕБ С ПЛЕСЕНЬЮ?

Кировские соцсети снова кипят: горожане считают, что их детей кормят в школе хлебом с плесенью. Причем никаких доказательств обвиняющая сторона не предъявила. После того, как конфликт набрал обороты, к делу подключились местные СМИ, а после и Комбинат продовольствия и соцпитания. Детали можно прочитать в этой статье.

КОНДУКТОР ВЫСАДИЛА ДЕТЕЙ ИЗ АВТОБУСА?

И еще один слух пронесся по городу. В кировском паблике сообщили, мол, кондуктор высадила детей 5 и 15 лет из автобуса из-за невозможности оплатить проезд. Директор АТП заявляет, что ребят никто не выгонял - они вышли из салона сами и добровольно. Прокуратура же начала проверку по этому факту. Подробности - в нашем материале.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН В КИРОВЕ СКОРО НАЧНЕТСЯ

Тепло и в доме и на душе! В Кирове начинают подавать отопление. Первыми на очереди оказались социальные объекты - больницы, школы, детсады и другие заведения. Они получили ресурс уже с 8 сентября. Что касается жителей многоквартирных домов, то они начнут согреваться с 15 сентября. Подключение города пройдет в течение десяти дней.

СОЛДАТ-СРОЧНИК С ОРУЖИЕМ ПОТЕРЯЛСЯ В КИРОВСКОМ ЛЕСУ

В Кировской области разыскивают солдата-срочника, потерявшегося в лесу. Молодой человек не вернулся с дежурства с часть 9 сентября. С тех пор его разыскивают множественными силами. Местные СМИ утверждают, что солдат сбежал, прихватив с собой автомат. «Комсомолка» поговорила с поисковой группой и выяснила, так ли это.