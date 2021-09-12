В лесу Кировской области разыскивают солдата-срочника с оружием

Солдата с оружием разыскивают в лесах Кировской области уже три дня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области разыскивают солдата с оружием. Местные СМИ сообщают, что вооруженный срочник сбежал из части.

В паблике «ЗАТО Первомайский - Юрья - Online» появилась ориентировка на пропавшего срочника. Известно, что разыскиваемый - 24-летний Рустам Захарович Нуртекешов, служивший в РВСН (ракетные войска стратегического назначения - Ред.). 9 сентября в 16.45 молодой человек потерялся в лесу, был одет в камуфляжную форму одежды.

Молодой человек не вернулся в часть, заблудившись в лесу. Фото: Алиса Селезнева, vk.com/vkonakte_pablik_uryya_zato

«Комсомолке» удалось связаться с представителем поисковой группы Федором. По словам мужчины, солдата до сих пор разыскивают. Поиски идут активно, и в них задействовано очень много людей. Наш собеседник считает, что солдат не сбежал, а заблудился в лесу.

- Человек общительный и положительный, конфликтных отношений ни с кем не строил, имеет два высших образования. Проблем в семье, личной жизни, с сослуживцами нет. Командиры его тоже уважают: он глупых решений не принимает, всегда проявляет разумную инициативу, - рассказал поисковик. - Моменты негатива или факты неуставных взаимоотношений изначально отпадают. Мое мнение - он действительно заблудился. К тому же известно со слов отца, что человек плохо ориентируется на местности.

В УМВД России по Кировской области нам рассказали, что сотрудники полиции также принимают участие в поисках солдата.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа сообщает, что при себе у солдата имелось оружие без боеприпасов. По предварительным данным, военнослужащий уходил в часть с места дежурства, отклонился от маршрута и заблудился. Пропавшего разыскивают командование Кировского гарнизона и правоохранительные органы.