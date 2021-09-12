Проверка слуха: в Кирове кондуктор якобы высадила детей из автобуса из-за невозможности оплатить проезд

Дети не смогли оплатить проезд: карта оказалась в стоп-листе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове прокуратура проверяет слух о детях, которых кондуктор якобы высадила из автобуса из-за неоплаченного проезда. Первая информация об этом появилась в паблике «Киров без цензуры», где мать ребят искала свидетелей произошедшего. Инцидент произошел 10 сентября около 10 утра, по ее словам.

- Дети сели в автобус на повороте Лянгасово. У дочери были деньги на карте за проезд,но как потом мне объяснили в АТП сегодня был сбой и показывало,что карта заблокирована. В итоге кондуктор высадила детей (15 и 5 лет) в Дороничах. Мне в АТП пояснили,что она не имела права их высаживать, - пишет родительница, уточнив, что речь идет о маршруте №101.

Информацию быстро разнесли по местным СМИ, и к делу подключилась областная прокуратура. Ведомство сообщило, что проведет проверку по этому факту.

Мимо ситуации не прошел и Денис Пырлог. По его словам, детей никто не высаживал - они вышли добровольно.

- На нескольких терминалах сегодня действительно есть проблемы при безналичной оплате проезда. В ООО «Электронный проездной» нам пояснили, что был сбой на севере. И опять же, благодаря нашим комплексам фото- и видеофиксации нам удалось разобраться в этой ситуации и полностью опровергнуть обвинения. Кондуктор никого не высаживала, сообщила, что карта в стоп-листе. Дети вышли сами, их об этом никто не просил. Есть свидетели этого момента, думаю, при необходимости их опросят, - пишет директор АО «АТП» в своем телеграм-канале.