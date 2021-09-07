С 8 сентября в кировские школы, детсады и больницы подадут отопление

Отопление на социальных объектах начнут подавать с 8 сентября. Фото: Мария ЛЕНЦ

С 8 сентября в кировских школах, детсадах, больницах и других социальных объектах станет тепло. Постановление о подаче объектов подписали в горадминистрации. Стоит отметить, что руководители учреждений должны подать заявку в ресурсоснабжающую компанию о включении отопления, а также согласовать готовность получения с «Т Плюс».

В Кирове находятся 209 муниципальных школ, детсадов и заведений дополнительного образования. Из них паспорта готовности получили более 150. Отсутствие документа, однако, не означает, что отопление не дадут. Основной фактор - температура в помещении.

Что касается жителей многоквартирных домов: подготовка к отопительному сезону завершается. Как правило, тепло в квартиры подают, когда среднесуточная температура воздуха не поднимается выше +8 градусов в течение пяти суток. Стоит помнить, что жильцы могут решить, что его можно включить и раньше. Такие вопросы обсуждаются на собраниях с управляющей компанией.