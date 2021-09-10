В Кирове отопительный сезон-2021 начнется 15 сентября

Мерзнуть кировчанам осталось недолго - около недели. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Отопление в домах кировчан появится с 15 сентября. Соответствующее постановление подписала горадминистрация.

Тепло в дома начнут подавать постепенно. Процесс займет около 10 дней. В течение этого времени отопление появится во всех жилых зданиях Кирова. В первую очередь его включат у жителей заречной части города: мкр Коминтерновский, п. Порошино, п. Красный Химик, а также в п. Ганино, мкр Лянгасово.

Стоит отметить, что горожане, проживающие в многоквартирных домах, могут получить отопление еще раньше установленной даты. Условие - здание должно соответствовать техническим требованиям, в частности, в нем обязан иметься прибор учета тепловой энергии. Кроме того, необходимо решение общего собрания собственников квартир. Они могут подать заявку в тепловую инспекцию или свою управляющую компанию.

Подробный график подключения отопления в Кирове осенью 2021 года можно посмотреть здесь.