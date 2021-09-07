В Кирове разрабатывают план мероприятий к 650-летию Кирова за 41 миллиард рублей

К юбилею Кирова в планах у властей - разнообразные мероприятия по украшению и приведению в порядок родной город. Фото: Анастасия РОМАНОВА

Кировские власти подготовили концепт мероприятий к празднованию 650-летия города. Документ появился на сайте мэрии. Согласно составленной смете, на проведение запланированных мероприятий потребуется 41,4 миллиарда рублей. На большинство из них потратят федеральные деньги.

В концепте указаны девять разделов, в каждый из которых входят свои мероприятия, планируемые к проведению с 2021 по 2024 годы. Больше всего средств потребуется на образование. Минимальную сумму выделили на туризм.

1. Реализация культурно-массовых мероприятий, просветительская и издательская деятельность, проведение выставок и фестивалей.

Так, на развлекательные мероприятия в честь юбилея города планируется потратить 7,84 миллиона рублей. В концепте также обозначены различные международные фестивали и проекты - «Циолковские чтения» и Васнецовский пленэр, к примеру. Общая стоимость мероприятий - 63,3 миллиона рублей.

2. Реставрация объектов культурного наследия, связанных с проведением празднования в 2024 году 650-летия основания г. Кирова.

В список входят объекты, которые власти планируют отремонтировать к юбилею города. Так, в перечне присутствуют «Театр на Спасской», музей Вятских народных художественных промыслов, Репинский особняк, Герценка и другие здания. Общая стоимость - 393,78 миллиона рублей.

3. Ремонт объектов улично-дорожной сети.

В этом разделе - ремонт и строительство различных улиц и дорог. В частности, в список вошли реконструкция улицы Ленина на пересечении с Милицейской и Октябрьского проспекта от Дзержинского до Северного кольца. В перечне также указаны строительство тоннеля под ж/д путями в Нововятске, западного обхода Кирова и другие проекты. Общая стоимость - 15,6 миллиардов рублей.

4. Благоустройство общественных территорий.

Здесь в список вошли самые популярные места отдыха кировчан, а также ремонт множества тротуаров города. Так, благоустроить к юбилею планируется парки имени Кирова и Гагарина, Театральную площадь и маршала Конева, скверы и улицы. Даже озеро Ежово попало в перечень. Общая стоимость - 2,86 миллиарда рублей.

5. Коммунальное хозяйство.

Под этим разделом всего один пункт - мероприятия по ликвидации накопленного вреда с последующей рекультивацией свалок в урочище Шепиловы. На них планируют выделить 3,8 миллиарда рублей.

6. Образование.

Самая дорогостоящая строка расходов. Согласно этому разделу, в планах у властей к 650-летию Кирова построить ни много, ни мало девять школ, восемь пристроев к уже существующим общеобразовательным учреждениям и восемь детских садов. В списке значатся школы в Долгушино, Озерках, районе Зубаревского леса, Чистых прудах и другие, на которые сейчас тщетно ищут подрядчиков. Общая стоимость - 17 миллиардов рублей.

7. Физическая культура и спорт.

В список попали не только фестивали и спортивно-массовые мероприятия, но и различные объекты, которые надо построить к круглой дате. К примеру, скалолазно-ледолазный спортивный комплекс на улице Подгорной и физкультурно-оздоровительный - на улице Павла Корчагина. Модернизация стадиона «Трудовые резервы» также значится в разделе. Общая стоимость - 1,5 миллиарда рублей.

8. Туризм

Один из самых небольших разделов - всего три пункта. В этой сфере планируется разработать туристские продукты (туры, экскурсии, программы), изготовить ролик о потенциале региона в данном направлении и всячески его продвигать и освещать. На эти цели выделят 4,5 миллиона рублей.

9. Государственная молодежная политика.

В этом разделе из четырех мероприятий можно выделить грантовый конкурс для молодежи от 18 до 35 лет на реализацию социально значимых проектов и международный фестиваль короткометражного кино «Золотой теленок». Общая стоимость - 30 миллионов рублей.

Со 2 по 17 сентября администрация проводит общественное обсуждение проекта. Принять в нем участие может любой желающий. Для этого необходимо ознакомиться с полной версией концепции по этой ссылке. Свои предложения можно направить в департамент экономразвития и предпринимательства администрации Кирова:

- по адресу: 610000, г. Киров обл., ул. Воровского, 39;

- на электронную почту: econom@admkirov.ru;

- по телефону: 37-42-67.