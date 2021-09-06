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Общество6 сентября 2021 13:44

В Кирове снова ищут подрядчика для строительства многомиллионой школы в Долгушино

В первый раз на аукцион не заявилась ни одна компания
Маргарита Акагиева
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Строительство должно окончиться в декабре 2022 года.

Строительство должно окончиться в декабре 2022 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове повторно ищут подрядчика для строительства школы в микрорайоне Долгушино. Информация об объявленном аукционе появилась на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта - 900 миллионов рублей. Деньги выделят из городского бюджета. В учебном заведении, по документации, должны быть физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн и другие улучшения. Учреждение рассчитано на 1100 мест. Завершить все работы и сдать объект компания должна в декабре 2022 года.

На данный момент идет подача заявок на участие в конкурсе, которая продлится до 13 сентября. В этот же день состоится сам аукцион по выбору будущего подрядчика.

Напомним, что тендер на строительство школы в Долгушино объявляют уже во второй раз. В первый раз не срослось - на конкурс не заявилась ни одна компания, после чего аукцион признали несостоявшимся. Та же самая история произошла с поиском подрядчика на возведение школы на проспекте Строителей за 817 миллионов рублей.