В Кирове не состоялись конкурсы на поиск подрядчиков для строительства новых школ

Никто из компаний не пожелал заниматься строительством новых учебных заведений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове аукционы по поиску подрядчиков на строительство двух новых школ признали несостоявшимися. Информация появилась на сайте госзакупок, где изначально и разместили все данные о проведении конкурсов.

Заявки на поиск подрядчика разместили в начале августа 2021 года. Речь идет о возведении школ на проспекте Строителей, 29 на 1000 мест и в микрорайне Долгушино - на 1100 мест. Сумма контрактов оказалась немаленькой: 817,6 и 900 миллионов соответственно. В обоих учебных заведениях должны были быть физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, различные кабинеты и другие улучшения. Деньги на первую школу шли из областного бюджета, на вторую - из городского.

Согласно протоколам о признании аукционов несостоявшимися, на них попросту никто не подал заявки. Ни один подрядчик, по неизвестным причинам, не пожелал заняться строительством.