Проверка слуха: кировские родители пожаловались на хлеб с плесенью в школьных столовых

«Родительский контроль» утверждает, что школьников кормят хлебом с плесенью. Комбинат продовольствия - что подобных жалоб не поступало. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По кировским пабликам распространяется очередная страшилка для родителей - мол, а вашим детям в столовой заплесневевший хлеб дают! Пост появился в группе «Родительский контроль».

- Несколько сообщений и все об одном - хлеб с плесенью. Вот, например, такое: «Скажите, когда в школе будет не опасно поесть в столовой? Кто должен выполнять проверки и с какой периодичностью? Детям в школе дали хлеб с плесенью. Куда смотрели, когда его резали? Видели все, дети его есть не стали. Ну сколько же можно? Как происходит приемка такого хлеба и где, и как он хранился, если детям на стол его подали уже плесневелый?» - пишет анонимный автор поста.

В комментариях мнения разделились: половина утверждала, что это ложь, вторая половина - что это правда. Только «обвиняющая сторона» свои слова ничем не подкрепила, даже фотографий никаких не предоставила.

- Хлеб привозят наисвежайший! Зачем такое вранье. Какая цель? Я сотрудник столовой и очень обидно все это читать на протяжении нескольких месяцев, - написала одна из кировчанок под постом.

- Это не вранье. Это факты. Если у вас свежий, не факт, что в соседней школе не плесневелый, - ответил кто-то из администраторов группы.

И никаких доказательств. Верьте на слово, и все!

ОФИЦИАЛЬНО

В дело вмешались власти после публикаций в местных СМИ. Комбинат продовольствия и соцпитания разъяснил: контракты на поставку хлеба в школы заключены с двумя кировскими компаниями. Продукцию они поставляют по утрам с пакетом документов, подтверждающих их качество.

- За время первой учебной недели с 1 по 7 сентября ни одна из школ города не обратилась с жалобами на качество поставленного хлеба. Также не было нареканий и от представителей родительских комитетов, которые осуществляют проверки в школьных столовых, - передает горадминистрация слова ведомства.

Комбинат готов провести служебную проверку при условии наличия настоящих доказательств помимо словесных обвинений. То бишь необходимы документы, подтверждающие реальное наличие хлеба с плесенью в школьных столовых, чтобы предъявить официальную претензию поставщику.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Похожее уже происходило в Кирове - сразу после случая с мытыми котлетками. Тогда тот же паблик «Родительский контроль» снова ополчился на комбинат продовольствия и соцпитания, заявив, что детям в школе дают шоколад вместо обеда. Нет-нет, не к обеду, а полностью вместо него. На негодование взрослых тут же отреагировала обвиняемая сторона, заявив, что подобного не было, сладкое дети получали, но лишь как добавку к основному блюду. Уже потом выяснилось, что с шоколадом там на самом деле была целая история - но к нашей сегодняшней теме абсолютно не имеющая никакого отношения.

P.S. Один из читателей «Комсомолки» уже тогда, после истории с шоколадом, публично поинтересовался, будут ли уже когда-нибудь проверять такие паблики, как «Родительский контроль», на предмет нарушения закона. Потому что «надоели вбросы». С этим очень трудно не согласиться, особенно в случаях, когда обвинениями бросаются совершенно бездоказательно.