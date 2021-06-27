Проверка слуха: в Кирове младшеклассники якобы получают шоколад вместо обеда

Родители заявляют, что их детям-младшеклассникам дают на обед шоколад вместо полноценных блюд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

И снова в Кирове проблемы со школьным питанием. Точнее, так считают взрослые. В паблике «Родительский контроль» появился полный негодования пост. Дескать, в начальных классах городских школ детям на обед начали выдавать шоколад. В смысле, не как добавка к основным блюдам, а вместо них.

- Где анализ расходов? Почему на последних днях учебного года в паническом приступе приняты такие калорийные решения? Как поступят с питанием детей уже ушедшими на каникулы? Кто разрешил компрометировать федеральную программу? Вы что мелочитесь? Закупите детям устриц, все бюджеты освоите с одной закупки, шиканете один раз и проблема решена, - негодуют взрослые.

После поднявшейся шумихи вмешалась горадминистрация с официальным опровержением. Шоколад дети все-таки получали, но не вместо обеда, а как добавку к нему.

- Как сообщили на комбинате продовольствия и социального питания, шоколад выдавался дополнительно к основному приему пищи в 14, 17, 19 и 20 мая. Его получали ученики 1-4 классов, обучающиеся в 1 и 2 смены во всех общеобразовательных учреждениях города, где питание организовано силами КПиСП. Жалобы родителей на качество продукта не поступали, - заявили в пресс-службе мэрии.

Глава горадминистрации также поручил провести проверку этих сведений, заочно заверив, что «ни один руководитель школы не пойдет на подобное нарушение закона и СанПиН».