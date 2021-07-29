СК возбудил уголовное дело из-за сомнительных закупок кировского комбината питания

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Виктор Карпов

Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками МКУ «Комбинат продовольствия и социального питания» при поставке продуктов питания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о приобретении комбинатом шоколада по завышенным ценам. По информации, которую ранее озвучил депутат Денис Ерохин, он был закуплен по 68,77 рублей за штуку. В то время, как оптовая цена составляла 33 рубля, а в розничных магазинах - 50 рублей. В свою очередь следствие считает, что было заключено двенадцать договоров с одной из фирм. При этом остальным компаниям, которые также представили свои коммерческие предложения с более низкой ценой, было отказано.

- В результате действий неустановленного лица из числа руководства учреждения были существенно нарушены охраняемые законом интересы государства, выразившиеся в причинении материального ущерба в сумме более 3 миллионов рублей.

В настоявшее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.