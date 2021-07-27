В СК опровергли возбуждение уголовного дела в отношении руководства комбината питания

В СК продолжают проводить проверку по данному факту. Фото: Виктор Карпов

В Следственном комитете РФ по Кировской области опровергли информацию, распространяемую в СМИ, о возбуждении уголовного дела в отношении руководства МКУ «Комбинат продовольствия и социального питания» города Кирова. На данный момент проводится доследственная проверка. Об этом изданию «КП»-Киров» сообщили в пресс-службе ведомства.

- Информация, распространяемая в СМИ, не соответствует действительности, обвинение никому не предъявлялось. В настоящее время продолжается проведение доследственной проверки по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что вероятно поводом для проведения доследственной проверки послужило обращение депутата городской думы Дениса Ерохина, который обратил внимание на проведение закупок в комбинате питания. Речь идет о приобретении шоколада по якобы завышенным ценам. По словам депутата, он был закуплен по 68,77 рублей за штуку. В то время, как оптовая цена составляла 33 рубля, а в розничных магазинах - 50 рублей.