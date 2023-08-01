Миллиард в никуда. КСП почти не нашла пользы в работе институтов развития Кировской области

Оценить эффективность работы некоторых учреждений, работающих за деньги из бюджета, в КСП вообще затрудняются Фото: Артем КИЛЬКИН

Контрольно-счетная палата (КСП) региона проверила институты развития Кировской области.

«Комсомолка» пересказывает итоги.

ТРУДНО ОЦЕНИВАТЬ

Аудиторы анализировали работу фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, Центра поддержки экспорта, Корпорации развития Кировской области, госфонда развития промышленности, а также местные фонды поддержки бизнеса.

Указанные учреждения в 2020 - 2022 годах получили суммарно 1 миллиард 70 миллионов рублей из федерального и областного бюджета.

Если вкратце, то КСП выявила причины низкой эффективности их деятельности и факторы, из-за которых трудно оценить ее результаты.

Детали ниже.

КПД СТРЕМИТСЯ К 0

Областной фонд поддержки предпринимательства

Капитализация - 1,5 миллиарда рублей (все из бюджета). Финансово (и не только) помогает малым и средним предприятиям, физлицам. За три года выдал займов на сумму в 2,8 миллиарда рублей и поручительств по кредитам на 555 миллионов рублей. Его доля в общем объеме кредитования кировчан - не выше 3%.

Программы, предлагаемые фондом, не те, что нужны местному бизнесу. К примеру, не более 7% получателей займов - строители. При том, что в этой сфере в Кировской области работает минимальное количество малых и средних предприятий. Аудиторы называют это одним из корней всех проблем с ППМИ, капремонтом жилых домов и пр.

С умом ли фонд тратит бюджетные деньги, в КСП ответить затрудняются.

Центр поддержки экспорта

К этому АНО, кажется, вопросов не так много.

За три года Центр дал бизнесу 223 миллиона рублей: поддержать удалось 767 предпринимателей. Заключено 310 контрактов, их общая сумма - 83 миллиона долларов.

Однако в 2022 году цифры рухнули: контрактов стало больше, но их средняя стоимость упала в 2,4 раза.

Фонд развития промышленности

Фонд, вроде, молодец. Получил из бюджета 284 миллиона рублей, помог привлечь в регион займов на 5,9 миллиарда рублей и выдал еще 36 миллионов грантами.

Аудиторы оценивают работу фонда положительно. Предлагают использовать этот опыт во всех прочих институтах развития Кировской области.

Корпорация развития Кировской области

Уставной капитал этого АО - 691 миллион рублей. Все три года Корпорация работает с убытками (до -133,4 миллиона рублей от уставного капитала). Промпарки «Слободино» и «Вятские Поляны», которыми управляет АО, даже не соответствуют требованиям федерального реестра. Доходы Корпорации от промпарков стабильно ниже расходов на них.

На «Вятские Поляны» потратили почти 510 миллионов рублей. При этом 66% территории промпарка никто ни разу не использовал. Действующих резидентов 5: два вообще не работают, 1 перевез производство, два получают льгот на сумму выше, чем сами отчисляют в бюджет.

«Слободино» ничем не лучше.

Аудиторы советуют правительству как можно быстрее построить в «Слободине» хотя бы 3 корпуса и энергоцентр. Иначе резидентов брать неоткуда: компании не готовы вкладываться в строительство и подключение ко всем коммуникациям с нуля.

Агентство инвестиционного развития

Это АО получило «всего лишь» 31 миллион рублей из казны - с него и спрос меньше. Институтом, ответственным за вложения новых инвесторов, оно стало лишь в прошлом году. Результат пока трудно оценивать. Правда, АО в своей работе частично дублирует функции министерства промышленности, предпринимательства и торговли. Но это уже совсем другая история.