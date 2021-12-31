В Кировской области хотят создать предприятие по производству картона за 500 миллионов рублей

Для производства хотят закупить мощное и дорогое оборудование. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Кировской области планируют создать предприятие по производству картона. Известно, что на эти цели уйдет около 500 миллионов рублей, и это будут средства инвесторов. Об этом рассказали в областном правительстве.

Строительство площадки запланировано на 2022-2023 годы. Его появление создаст 80 новых рабочих мест. В результате реализации инвестпроекта собираются закупить оборудование для производства картона мощностью 70 тонн в сутки.

Стоит отметить, что новое предприятие появится на территории промышленного парка «Слободино», где на данный момент из 26 га площадей свободными остаются лишь 3,9 га. Еще одна подобная площадка в Кировской области - промпарк «Вятские Поляны».