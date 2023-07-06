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НовостиНедвижимость6 июля 2023 6:58

101 кировский дом из плана-2022 остался без капитального ремонта

Прокуратура рассказала о нарушениях законов в сфере ЖКХ
Петр МАКСИМОВ
В нынешнем году проблемы есть с проектами и сметами капремонта 377 зданий

В нынешнем году проблемы есть с проектами и сметами капремонта 377 зданий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

101 многоквартирный дом в Кировской области остался без капитального ремонта. Причем речь идет только о зданиях, попавших в план капремонтов и подлежавших реконструкции в минувшем году.

По данным прокуратуры Кировской области, нарушения есть и в реализации программы капремонтов-2023. Как минимум по 377 объектам проблемы возникли еще на этапе составления проектно-сметной документации.

Предыдущего директора Фонда капремонта, напомним, задержали по уголовному делу о взяточничестве.

Кроме того, в ведомстве сообщают о 90 нарушениях законов, зафиксированных в сфере ЖКХ с начала года. Все они выявлены в расчетах за коммуналку. Вмешательство прокуратуры позволило погасить 31 миллион рублей задолженности.