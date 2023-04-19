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НовостиОбщество19 апреля 2023 15:21

Жители двух домов в Кирово-Чепецке уже полгода живут без крыши

Подрядчик расторг контракт с фондом капитального ремонта из-за неуплаты
Артем ЗАМЯТИН
Пока крыши домов прикрыты пленкой. ФОТО: Кировское отделении Народного фронта

Пока крыши домов прикрыты пленкой. ФОТО: Кировское отделении Народного фронта

В Кирово-Чепецке уже больше пяти месяцев два многоквартирных дома остаются без крыши из-за затянувшегося капитального ремонта. Этой новостью поделились в Кировском отделении Народного фронта.

С наступлением весны последние этажи домов начало топить. ФОТО: Кировское отделении Народного фронта

С наступлением весны последние этажи домов начало топить. ФОТО: Кировское отделении Народного фронта

Сроки завершения работ в домах на проспекте Мира,7 и улице Ленина, 52 срывались уже два раза. После того как подрядчик расторг контракт с Фондом капитального ремонта, проблему жильцов никто не решил. Квартиры на верхних этажах домов залило водой с приходом весны. Представители компании заявляют, что ФКР не расплатился за выполненные работы на другом объекте, это привело к отсутствию средств на зарплату.

Активисты направили обращение в прокуратуру, а Фонду советуют в ближайшие сроки найти нового подрядчика.

Фонд капитального ремонта не заплатил подрядчику и последний отказался выполнять работы. ФОТО: Кировское отделении Народного фронта

Фонд капитального ремонта не заплатил подрядчику и последний отказался выполнять работы. ФОТО: Кировское отделении Народного фронта