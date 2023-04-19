Жители двух домов в Кирово-Чепецке уже полгода живут без крыши

Пока крыши домов прикрыты пленкой. ФОТО: Кировское отделении Народного фронта

В Кирово-Чепецке уже больше пяти месяцев два многоквартирных дома остаются без крыши из-за затянувшегося капитального ремонта. Этой новостью поделились в Кировском отделении Народного фронта.

С наступлением весны последние этажи домов начало топить. ФОТО: Кировское отделении Народного фронта

Сроки завершения работ в домах на проспекте Мира,7 и улице Ленина, 52 срывались уже два раза. После того как подрядчик расторг контракт с Фондом капитального ремонта, проблему жильцов никто не решил. Квартиры на верхних этажах домов залило водой с приходом весны. Представители компании заявляют, что ФКР не расплатился за выполненные работы на другом объекте, это привело к отсутствию средств на зарплату.

Активисты направили обращение в прокуратуру, а Фонду советуют в ближайшие сроки найти нового подрядчика.