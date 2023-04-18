Десятки кировчан не могут добиться ни получения нового жилья, ни восстановления старого

В Свече жители 119-летнего дома не дождались капремонта и теперь должны 100 тысяч рублей за разработку проекта на его проведение. Фото: ОНФ Кировской области

В Кировской области продолжается застройка территорий и ремонт существующих зданий. Только в первом квартале 2023 года в регионе ввели более 149 тысяч квадратных метров жилья. В текущем году планируется провести капремонт в 1110 многоквартирных домах и еще в 140, где работы не завершились в 2022 году. Однако некоторые жильцы не могут добиться ни восстановления дома, ни расселения. И несколько случаев стали резонансными.

ЗАСТАВИЛИ ПЛАТИТЬ ЗА ПРОЕКТ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО КАПРЕМОНТА

Так, например, в Свече жильцы 119-летнего жилого дома с нетерпением ждали капремонта и в течение восьми лет исправно платили взносы. В 2021 году уже была готова проектно-сметная документация, а в 2022 году должны были отремонтировать крышу, фасад и фундамент.

Однако в октябре 2022 года в регионе законодательно расширили список домов, исключенных из областной программы капремонта. В частности, это те здания, где находятся меньше пяти квартир. В проблемном вековом доме их всего четыре. При этом аварийным он не признан.

Теперь жильцы остались без долгожданного ремонта. Более того, с них требуют еще и погашения долга за разработку проектно-сметной документации - свыше 100 тысяч рублей. Свечинцы обратились в ОНФ за помощью. Активисты будут разбираться, действительно ли стоимость составления проекта превышает сумму собранных людьми взносов.

НЕ ПРИЗНАЛИ АВАРИЙНЫМ В ОЧЕВИДНОЙ СИТУАЦИИ

Еще одна ситуация, породившая уже разборки в «сером доме», случилась в Даровском. Во время прямой линии с губернатором Александром Соколовым о своей проблеме рассказали жители одного из домов.

- Был вопиющий случай по дому в Даровском: на здание упало дерево, дом еле стоит, а его в программу не включают. Задержали принятие решения на 20 дней, и дом в программу не попал, - заявил глава региона во время еженедельной планерки.

Все это вылилось в просьбу провести служебное расследование. Зампреду правительства Алексею Жердеву предстоит провести детальный анализ программы расселения 2012-2017 и выяснить, почему ряд домов не попал в проект.