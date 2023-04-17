В Кировской области проанализируют программу расселения аварийных домов 2012-2017 годов

До конца года в Кировской области расселят все дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Фото: kirovreg.ru

Во время прошедшей прямой линии главе региона задали вопрос жители поселка Даровской. Так, один аварийный дом признали таковым только в конце 2022 года, хотя все знали, что он находится в неудовлетворительном состоянии.

- Был вопиющий случай по дому в Даровском: на здание упало дерево, дом еле стоит, а его в программу не включают. Задержали принятие решения на 20 дней, и дом в программу не попал. Прошу провести по этому делу служебное расследование, - заявил Александр Соколов во время еженедельной планерки.

Зампреду правительства Алексею Жердеву поручили провести детальный анализ программы расселения 2012-2017 и выяснить, почему ряд домов не попал в проект.

Отметим, что до конца 2023 года в Кировской области расселят дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Следом стартует программа расселения домов 2017-2021. Александр Соколов также заявил о намерении просить федеральные власти расширить временные рамки, чтобы включить в проект дома, признанные аварийными в 2022 году.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.