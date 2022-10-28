В Кировской области часть домов исключили из программы капремонта

Жителям домов, где меньше 5 квартир вернут ранее уплаченные взносы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Список домов, исключенных из программы капремонта, расширили в Кировской области. Такое решение приняли депутаты ОЗС на пленарном заседании 27 октября. Законопроект подготовили по инициативе главы региона Александра Соколова, сообщили в правительстве области.

Из программы капремонта исключили многоквартирные дома в населенных пунктах, которые признаны закрывающимися.

Собственников помещений в многоквартирных домах, попадающих под снос или реконструкцию в ходе комплексного развития территории (КРТ), также освободили от уплаты взносов на капремонт. Внесенные ими ранее средства используют в рамках мероприятий по КРТ жилой застройки.

Помимо этого, из областной программы капитального ремонта исключили дома, где меньше пяти квартир. Собственники помещений в таких домах тоже не будут больше платить взносы на капремонт. Деньги, которые они уже внесли им должны вернуть.

Все изменения приняты для приведения законодательства Кировской области в соответствие с федеральным.