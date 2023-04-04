В Кировской области на треть увеличился ввод жилья в эксплуатацию

За первый квартал в области ввели 149,2 тысячи квадратных метров жилья. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области ввод жилья увеличился на треть. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В первом квартале 2023 года в области ввели 149,2 тысячи квадратных метров жилья. Большая часть из них - индивидуальное строительство. 25,2 тысячи - многоквартирные дома. При этом показатель для нашего региона, доведенный Минстроем РФ, составил 108 тысяч на первый квартал.

- Введя 149,2 тысяч квадратных метров жилья в первом квартале, Кировская область перевыполнила план по вводу жилья на 38%, - прокомментировали в региональном Минстрое.

Отметим, что с конца 2022 года в Кировской области сняли барьеры по выдаче разрешений на строительство и комплексному развитию территорий. Утверждена пятилетняя программа развития строительной отрасли, включающая в себя возведение, реставрацию и капремонт 213 объектов.

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