В Свече с жильцов дома требуют 100 тысяч рублей за разработку проекта на непроведенный капремонт

Здание построили более века назад. Фото: ОНФ Кировской области

Как рассказали в ОНФ по Кировской области, речь идет об одноэтажном деревянном доме №4 по улице Железнодорожной, которому исполнилось уже 119 лет. Находится он в соответствующем состоянии. В 2021 году была составлена проектно-сметная документация на долгожданный капремонт дома, за который жильцы исправно платили. В 2022 году крышу, фасад и фундамент должны были отремонтировать.

Однако через год после разработки проекта областное правительство исключило из региональной программы капремонта дома, где менее пяти квартир. А в доме на Железнодорожной их всего четыре. Теперь жильцы остались без капремонта и, более с того, с них требуют погасить долг за разработку документации - более 100 тысяч рублей.

Жители обратились в ОНФ. Общественники намерены изучить контракт и проверить, действительно ли стоимость составления проекта превышает сумму собранных людьми взносов.

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