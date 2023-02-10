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НовостиОбщество10 февраля 2023 9:45

В Кировской области на бывшего директора Фонда капремонта завели новые уголовные дела за взятки

Следователи выявили очередные преступные эпизоды
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Мужчина получал деньги за заключение договоров на капремонт домов. Фото: скрин с видео СУ СКР по Кировской области

Мужчина получал деньги за заключение договоров на капремонт домов. Фото: скрин с видео СУ СКР по Кировской области

В Кировской области возбудили новые уголовные дела на директора Фонда капремонта. Как сообщили в региональном Следкоме, удалось выявить дополнительные факты получения взяток.

По предварительной информации, мужчина получил около 800 тысяч рублей и 1 миллиона рублей от представителей двух обществ с ограниченной ответственностью. Взамен между фондом и юрлицами заключили договора на проведение капремонта домов на территории Кирова и Кирово-Чепецка, а также подразумевалась беспрепятственная приемка выполненных работ.

Напомним, 30 января стало известно о том, что экс-директор Фонда капремонта Кировской области стал фигурантом уголовного дела. Причина - в получении взятки общей суммой более 1,2 миллиона рублей.