В Кировской области на бывшего директора Фонда капремонта завели новые уголовные дела за взятки

Мужчина получал деньги за заключение договоров на капремонт домов. Фото: скрин с видео СУ СКР по Кировской области

В Кировской области возбудили новые уголовные дела на директора Фонда капремонта. Как сообщили в региональном Следкоме, удалось выявить дополнительные факты получения взяток.

По предварительной информации, мужчина получил около 800 тысяч рублей и 1 миллиона рублей от представителей двух обществ с ограниченной ответственностью. Взамен между фондом и юрлицами заключили договора на проведение капремонта домов на территории Кирова и Кирово-Чепецка, а также подразумевалась беспрепятственная приемка выполненных работ.

Напомним, 30 января стало известно о том, что экс-директор Фонда капремонта Кировской области стал фигурантом уголовного дела. Причина - в получении взятки общей суммой более 1,2 миллиона рублей.