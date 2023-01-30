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НовостиПроисшествия30 января 2023 10:21

В Кировской области на бывшего директора Фонда капремонта завели уголовное дело за взятку

Общая сумма полученного превысила 1,2 миллиона рублей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Фото: скрин с видео СУ СКР по Кировской области

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Фото: скрин с видео СУ СКР по Кировской области

Бывший директор Фонда капремонта Кировской области стал фигурантом уголовного дела. Подробности сообщили в региональном Следкоме.

С августа 2022 по январь 2023 года бывший руководитель организации получал взятки за заключение договоров между Фондом и некой фирмой. Суть заключалась в выполнении капремонта в некоторых многоквартирных домах, беспрепятственной приемке и своевременной оплате выполненных работ в рамках соглашений. Общая сумма составила более 1,2 миллиона рублей.

Руководитель Фонда задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Ведется расследование, в нем участвуют также сотрудники областных УМВД и УФСБ.