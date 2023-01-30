В Кировской области на бывшего директора Фонда капремонта завели уголовное дело за взятку

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Фото: скрин с видео СУ СКР по Кировской области

Бывший директор Фонда капремонта Кировской области стал фигурантом уголовного дела. Подробности сообщили в региональном Следкоме.

С августа 2022 по январь 2023 года бывший руководитель организации получал взятки за заключение договоров между Фондом и некой фирмой. Суть заключалась в выполнении капремонта в некоторых многоквартирных домах, беспрепятственной приемке и своевременной оплате выполненных работ в рамках соглашений. Общая сумма составила более 1,2 миллиона рублей.

Руководитель Фонда задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Ведется расследование, в нем участвуют также сотрудники областных УМВД и УФСБ.