Кировских чиновников оставили без премий после проверки Контрольно-счетной палаты

Ряд нарушений устранят при формировании отчетности за нынешний год Фото: Артем КИЛЬКИН

Контрольно-счетная палата (КСП) проверила годовую бюджетную отчетность-2022, поданную министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской области.

Проверку начали в апреле, результаты опубликовали в мае. Аудиторы КСП Кировской области сообщали о ряде нарушений, допущенных министерством. Часть ошибок устранили, например, отразили дебиторскую задолженность (почти 3,5 миллиона рублей) и причины образования просроченной задолженности (около 3,3 миллиона рублей). Ряд нарушений устранят при формировании отчетности за нынешний год.

В учетную политику министерства уже внесли изменения, а в министерскую комиссию включен юрист, который при необходимости не даст незаконно списывать задолженность.

Заместитель главбуха получил замечание и остался без премии за 1-й квартал 2023-го. Главбух министерства также остался без премии, а премию ответственному специалисту отдела бухучета снизили на треть.