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НовостиЭкономика4 июля 2023 6:08

Кировских чиновников оставили без премий после проверки Контрольно-счетной палаты

В министерскую комиссию теперь включен юрист, который не даст незаконно списывать задолженность
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Ряд нарушений устранят при формировании отчетности за нынешний год

Ряд нарушений устранят при формировании отчетности за нынешний год

Фото: Артем КИЛЬКИН

Контрольно-счетная палата (КСП) проверила годовую бюджетную отчетность-2022, поданную министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской области.

Проверку начали в апреле, результаты опубликовали в мае. Аудиторы КСП Кировской области сообщали о ряде нарушений, допущенных министерством. Часть ошибок устранили, например, отразили дебиторскую задолженность (почти 3,5 миллиона рублей) и причины образования просроченной задолженности (около 3,3 миллиона рублей). Ряд нарушений устранят при формировании отчетности за нынешний год.

В учетную политику министерства уже внесли изменения, а в министерскую комиссию включен юрист, который при необходимости не даст незаконно списывать задолженность.

Заместитель главбуха получил замечание и остался без премии за 1-й квартал 2023-го. Главбух министерства также остался без премии, а премию ответственному специалисту отдела бухучета снизили на треть.