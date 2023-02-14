93% износа техники: как «Вятавтодор» довели до убытков

Пока АО тратит по миллиону в год на фитнес для сотрудников, сделанные им дороги в районах рассыпаются на глазах. Фото: www.ksp43.ru

«В целом отмечено значительное ухудшение финансово-экономического состояния предприятия с 2017 года». Эта цитата из доклада целиком описывает все то, что происходит в АО «Вятавтодор».

«КП-Киров» изучила отчет Контрольно-счетной палаты и рассказывает о нынешнем финансовом состоянии предприятия.

ТЕХНИКА СТАРШЕ САМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Чистую прибыль АО получило лишь единожды, в 2020 году. И та - лишь 18,3 миллиона рублей. Уже по итогам 2021-го чистый убыток дошел до отметки в 69,6 миллиона рублей. Опять же, дивиденды по акциям «Вятавтодора» региональная казна получила всего один раз. Это были 9,14 миллиона рублей.

Почему прибыль так мала? Аудиторы назвали одной из главных причин низкие результаты по дорожной деятельности. Хотя это, в общем-то, основная специализация «Вятавтодора».

И у этой проблемы свои причины. В частности, неэффективные закупки строительных материалов, из-за чего не удается сформировать базу «расходников» к началу сезона дорожных работ. К доставке материалов и перевозке рабочих тоже есть вопросы.

Особняком стоит вопрос об устаревшей технической базе АО. Так, «Вятавтодору» принадлежат 23 асфальтобетонных установки. Но 18 из них «отметили» как минимум 25-летие, а некоторым и вовсе за 40 лет. Лишь установки в Радужном, Омутнинске, Малмыже, Котельничском и Яранском районах могут работать по новому ГОСТу.

Износ асфальтоукладчиков и дорожных катков КСП оценила в 93%. Три четверти спецмашин эксплуатируются уже по 10 лет и более. Из-за этого дорожает обслуживание и ремонт техники, а качество работ падает.

Итого: «Вятавтодору» нужно как минимум 2 миллиарда рублей на обновление материально-технической базы.

ВКЛАДЫВАЮТ И НЕ СПРАШИВАЮТ

Но чему удивляться? «Вятавтодор» вместо того, чтобы вложиться в обновление техники, все больше работал не по профилю. Не строил и ремонтировал дороги, а сдавал мусоровозы в аренду, делал автостоянки, занимался эвакуацией машин. А заодно «забывал» использовать имущество - 59 стоящих без дела объектов общей остаточной стоимостью в 15,2 миллиона рублей.

Мурашинское доруправление № 24 простаивает с 2012 года, при этом на его содержание до сих пор тратят по миллиону в год. А другое недвижимое имущество АО, напротив, в 2021-2022 годах было внезапно продано. Аудиторы считают, что у этих сделок есть признаки нарушения законов (и они такие не одни).

Вот еще несколько примеров:

- чиновники из министерства транспорта и «иные лица» использовали легковушки, принадлежащие «Вятавтодору». Расходы составили 38 миллионов рублей, но их никто возмещать не стал;

- 29,2 миллиона рублей АО вложило в предпроектную документацию, на которую должны были потратиться региональная казна и бюджет города Кирова;

- кругленькие суммы «Вятавтодор» тратил на льготы, выплаты, развлечения. Так, корпоративные праздники обходились предприятию в 450 тысяч рублей в год, абонементы на фитнес - в 945 тысяч рублей в год;

- 6 миллионов рублей АО выплатило по гарантии на дорожные работы, еще 5,4 миллиона рублей - в виде штрафов и пеней.

Процедура такова, что КСП по итогам проверки рекомендовала правительству, министерству транспорта и самому «Вятавтодору» разработать план финансового оздоровления. Хотя министерство - одна из сторон, уже не раз «топивших» многострадальное АО.

СПРАВКА

В 2009 году было основано унитарное предприятие «Вятавтодор», в 2020 году на его базе создали АО. Уставной капитал - 650 миллионов рублей, балансовая стоимость имущества - 3,18 миллиарда рублей.

Основная специализация АО - дорожная деятельность. Его подразделений нет только в Орловском и Зуевском районах.

Предприятие ежегодно содержит 45% региональных и местных автодорог (11 тысяч километров). В каждом третьем районе и округе Кировской области «Вятавтодор» выигрывает до 100% контрактов.