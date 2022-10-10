В Кирове заменят все руководство «Вятавтодора»

На данный момент избран временный директор компании. Фото: yandex.ru/maps

Как стало известно во время еженедельной планерки губернатора, в сентябре 2022 года руководство «Вятавтодора» провело отчуждение имущества в Москве: здания площадью 600 квадратных метров, земля и два автомобиля BMW. Позднее выяснилось, что с министерствами Кировской области вопрос не согласовывался и не выносился на совет директоров общества.

- По итогам проверки комиссией были обнаружены нарушения Гражданского кодекса, федерального закона об акционерных обществах, были установлены прямые и косвенные связи с покупателями «Вятавтодора» - компаниями «Монолит» и «Энерготранс-С», аффилированными заводу «Сельмаш». Приняты меры по прекращению регистрации сделки. Советом директоров приостановлены полномочия директора, избран временный директор «Вятавтодора», - заявила министр имущественных отношений Татьяна Поломских.

Александр Соколов назвал случай вопиющим, заявив, что действия руководства компании нанесли ущерб Кировской области. Он также заметил, что справки переданы в администрацию президента, а он сам направит обращения в прокуратуру, полицию и ФСБ Кировской области.

- Будет проведена полная замена всего руководства «Вятавтодора». Также поручаю провести проверку всех акционерных обществ, где велика доля присутствия Кировской области, - добавил глава региона.