Зотина назначили временным гендиректором корпорации развития Кировской области

Сергей Александрович несколько лет отработал в кировской мэрии. Фото: администрация города Кирова

Сергей Зотин стал временным генеральным директором АО «Корпорация развития Кировской области». Данные об этом появились в ЕГРЮЛ.

Согласно выписке из реестра, Сергея Зотина назначили на эту должность сегодня, 22 февраля. Ранее Сергей Анатольевич возглавлял департамент городского хозяйства администрации Кирова, был заместителем главы горадминистрации.

Напомним, на прошлой неделе подал в отставку глава Подосиновского района Кировской области Сергей Синицын.