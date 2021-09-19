Три предприятия лесной отрасли из Кировской области получат 680 млн рублей

Программы Фонда позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Предприятия лесной отрасли из Кировской области получат федеральную финансовую поддержку в виде льготных займов в размере 680 млн рублей на реализацию трех уникальных отечественных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Фонд развития промышленности профинансирует три проекта предприятий АО «Красный якорь», ООО «Хольц Хаус», «СПК-СА «Ударник» на общую сумму более 680 млн рублей, - говорится на сайте облправительства.

Деньги предоставляются для реализации новых уникальных отечественных проектов, а также на создание аналогов передовых международных разработок. Добавим, что подобные займы предоставляются под 1% и 3% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 2 млрд рублей.

Власти рассчитывают, что такая поддержка позволит простимулировать реальный сектор экономики. Всего фондом по всей стране профинансировано 53 проекта лесной промышленности, на общую сумму 13 млрд рублей.