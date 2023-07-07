Кировский бизнес приехал в Киргизию на переговоры

Место следующей встречи - Иссык-Куль. Фото: правительство Кировской области

В Киргизию отправилась бизнес-миссия в составе кировских предпринимателей и сотрудника Центра поддержки экспорта региона. В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» область выстраивает новые экономические связи и рынки сбыта.

В Бишкеке побывали наши производители косметики, поставщики зерна, лесоматериалов, ручного инструмента, упаковки и урбеча (пасты из семян и орехов). Следующая встреча запланирована на август: кировских предпринимателей на Иссык-Куле будут ждать переговоры с молочным союзом Киргизии, - сообщают в правительстве региона.

Напомним, в четверг, 6 июля, Киров принял двухдневный всероссийский семинар, посвященный дорожному ремонту.