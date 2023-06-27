Миллионы саженцев и тонны семян: что сейчас экспортирует Кировская область

Сельхозпродукция и пиломатериалы Вятки востребованы в Корее, Индии, Китае, Польше, Германии и в странах бывшего Союза Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Многие кировчане привыкли представлять экспорт из нашего региона примерно следующим: везем каучук, удобрения, «химию» и станки в постсоветские страны - и только.

Однако статей экспорта (и тем более партнеров) у Кировской области гораздо больше. Сегодня «Комсомолка» расскажет о продаже вятских сельскохозяйственных и лесных товаров.

ЗА РУБЕЖ

Экспортных статей у наших аграриев более чем достаточно. Вот показатели за неполные первые полгода 2023-го:

- 572 тонны семян льна отправлены в Польшу, где их будут перерабатывать. Самая большая партия (550 тонн) пришлась на июнь. Примечательно, что в прошлом году Польша вятским льном не интересовалась. Это новая позиция в региональном экспорте, оказавшаяся актуальной, несмотря на многочисленные санкции, вводимые в отношении России;

- 2 626,8 тонны рапсового масла продали Китаю. Только за июнь поставки оцениваются в 520,8 тонны. Для сравнения, за январь-июнь 2022 года китайцы купили всего 872 тонны вятского рапсового масла;

- 37,4 тонны березовой чаги направили в Корею и Китай. Этот гриб, «приживающийся» к березам, используют в лекарственных и пищевых добавках. Экспорт чаги - относительно свежая идея, этим регион занимается с 2017 года;

- 8 878,5 кубометра хвойных материалов из Кировской области приобрел Узбекистан. Крупнейшую партию (около 5 тысяч кубов) соседи купили в марте;

- 2 952 кубометра лущеного березового шпона отправили в Китай. Плюсом - небольшую партию крепежного материала из ели и сосны;

- 224 тонны березовых палочек для мороженого купила Индия. Только за март кировские производители направили туда 140 тонн этой продукции;

- Немцам же интересны кормовые и медоносные растения. В феврале Германия купила 37 тонн семян донника и почти 7 тонн семян рогатого лядвенца;

- Беларусь тоже с удовольствием берет вятские семенные материалы: с начала года - более 80 тонн. В частности, кировские предприятия отгрузили в соседнее государство 40 тонн семян люцерны и по 22 тонны семян эспарцета и лугового клевера.

ПО РОССИИ

И о торговле с соседними регионами тоже не забываем.

Кировская область привычно поставляет огромные партии мяса, субпродуктов, молока и молочных изделий, яиц и птицы в другие субъекты РФ. Однако не меньше интересны и вятские посадочные материалы.

Так, с начала года из питомника в Юрьянском районе вывезли 38 миллионов 354 тысячи сеянцев ели и сосны. Покупатели - Архангельская, Смоленская, Вологодская, Нижегородская, Владимирская, Костромская, Ивановская области, Коми и Удмуртия. Для сравнения, за тот же период 2022 года наш регион поставил всего 23,6 миллиона саженцев сосны и ели другим субъектам РФ. Еще в несколько регионов саженцы ели и сосны экспортируют питомники Слободского и Оричевского районов, - сообщают в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Пермскому краю и Удмуртской Республике.