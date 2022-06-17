Кировская область увеличит экспорт в Казахстан

Кировская область и Казахстан укрепляют экономические связи. Фото: kirovreg.ru

16 июня на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге встретились делегации Кировской области и Республики Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Основной темой встречи стало выстраивание новых производственных и торговых отношений. В частности, для замещения продукции, попавшей под санкции. И увеличение экспорта из Кировской области в Казахстан. Это позволит увеличить присутствие продукции кировских предприятий на рынке Казахстана. Особенно перспективны в расширении экономических связей такие отрасли, как сельское хозяйство и деревообработка.

Напомним, что в 2021 году Казахстан стал одним из крупнейших торговых партнеров нашего региона. Республика занимает второе место по объему экспорта после Беларуси. Более 200 кировских предприятий поставляют свою продукцию в Казахстан. Мы отправляем в соседнюю страну древесину, древесный уголь, электромашины и оборудование, готовые продукты из злаков, муки и крахмала, изделия из черных металлов, обувь.

В свою очередь импорт в наш регион представлен алюминием, черными металлами, электромашинами и оборудованием.

На данный момент предприятия Казахстана нуждаются в импорте малотоннажной химии, детских игрушек и продуктов питания. Предприятия нашего региона также готовы поставлять зерновые культуры, многолетние травы, скот, зерносушилки и сельскохозяйственную технику.

В этот же день, врио главы региона Александр Соколов подписал соглашение с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Оно предполагает укрепление деловых связей и сотрудничество во всех сферах социально-экономической деятельности.

Акцент был сделан на продовольственной безопасности и необходимости развития аграрных профильных институтов. Регионы также планируют обменяться опытом в сфере строительства, туризма, спорта, бизнеса, сельского хозяйства.