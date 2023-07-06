Киров принял представителей 50 регионов РФ на семинаре по ремонту дорог

Власти готовы перенимать опыт экспертов дорожной сферы из других субъектов РФ. Фото: правительство Кировской области

В Кирове в два дня проходит всероссийский семинар по ремонту автомобильных дорог. В четверг, 6 июля - лекционная и дискуссионая часть. В пятницу, 7 июля, на примере улицы Екатерининской в Слободском кировское минтранспорта поделится практическим опытом ремонта грунтовки.

Семинар собрал более 100 участников из 50 регионов России, - сообщают в правительстве Кировской области.

Эксперты сегодня говорят о нацпроекте БКД, развитии опорной сети дорог в РФ, пятилетнем плане дорожной деятельности. Напомним, в Кировской области также принята долгосрочная программа развития транспортной инфраструктуры.

- У нас впереди работа по двум крупным проектам, - комментирует зампред правительства Кировской области Алексей Жердев. - Это тоннель под Транссибом и мост через Чепцу. Таких масштабных проектов в регионе не было несколько десятилетий. Надеемся, сегодняшнее мероприятие поможет нам вашими советами, опытом, предложениями.