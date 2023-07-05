Дорожники в Кировской области завершили 57% сезонных работ

В регионе делают 400 километров дорог. Фото: киров.рф

45% дорожных работ-2023 уже оплатили и приняли, а по факту выполнили 57% работ. Об этом рассказал зампред правительства Кировской области Алексей Жердев.

- Мы стремимся закончить все дорожные работы как можно раньше, нанести разметку, поставить знаки, чтобы уже в августе-сентябре кировчане оценили результат, - утверждает чиновник.

Суммарно до конца года отремонтируют 400 километров дорог и 14 мостов. Работы, по словам Жердева, идут по графику, местами - с опережением.

Напомним, до 1 августа кировчане могут голосовать за участки, которые следует отремонтировать в следующем сезоне. Самым активным поселениям власти пообещали дать дополнительное финансирование.