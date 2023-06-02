Жители Кировской области до 1 августа могут выбрать дороги для ремонта в 2024 году

Большую часть работ как в текущем, так и в следующем году выполнит компания «Вятавтодор». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В течение двух месяцев муниципалитеты должны определиться с перечнем дорог, которые в 2024 году будут отремонтированы в рамках «дорожного миллиарда». Об этом сообщает правительство Кировской области.

Примечательно, что участки для ремонта выбирают не чиновники, а жители региона. Для этого районные власти проводят специальные голосования, со сроками и параметрами которых можно ознакомиться на официальных ресурсах местных администраций.

Именно по результатам этих опросов региональный минтранс сформирует список дорог, которые будут отремонтированы в следующем году.

- В районах крайне низкий процент дорог, приведенных в нормативное состояние. Им нужно уделять больше внимания, - отметил ранее губернатор Александр Соколов.

Напомним, что в текущем году обладателями «Дорожного миллиарда» стали 70 муниципальных образований. В нынешнем сезоне там отремонтируют 162 дорожных объекта общей протяженностью 119 км.