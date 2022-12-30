На ремонт дорог в Кировской области в 2023 году пообещали направить миллиард рублей

Точный список дорог, которые будут ремонтировать в 2023 году, еще не известен. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году на ремонт муниципальных дорог в Кировской области пообещали потратить около миллиарда рублей. Об этом заявил губернатор региона Александр Соколов.

По словам чиновника, отбор участок производился исходя из мнения людей. Жители региона сами голосовали за те участки, которым ремонт требуется в первую очередь. Обратную связь от горожан также собирали во время собраний и личных встреч.

29 декабря глава региона обсудил с министерством транспорта порядок распределения субсидии. Все объекты, которые собираются ремонтировать, будут оценивать по нескольким критериям: протяженность, количество населения, наличие близлежащих соцобъектов (больницы, школы, детские сады и т. д.). Но главным показателем станет мнение людей: за какие дороги больше проголосовали - те и будут приводить в порядок в первую очередь.

О каких конкретно участках идет речь пока не понятно. Список дорог, где проведут ремонтные работы, обнародуют уже в следующем году.