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НовостиОбщество3 июля 2023 7:05

Кировская область - предпоследняя в России по качеству дорог

Хуже, чем у нас, трассы сделаны только в Архангельской области
Петр МАКСИМОВ
Латать, собственно, не перелатать. Фото: киров.рф

Латать, собственно, не перелатать. Фото: киров.рф

«РИА Рейтинг» на основании данных Росстата подсчитало, сколько в регионах России хороших дорог, а сколько - некачественных.

Кировская область - на предпоследнем месте (84-м из 85 возможных). У нас ровно четверть дорог регионального, межмуниципального и местного значения отвечает всем нормативным требованиям. Для сравнения, в Москве таких под 98%, в ХМАО, Краснодаре, Челябинске и Ингушетии - свыше 80%. Даже в соседних по ПФО регионах зачастую этот показатель выше 50% - например, в Ульяновской области, Пермском крае, Татарстане и Башкортостане доля хороших дорог переваливает за 60%. Хуже в масштабах России дела только у Архангельска.

На тысячу квадратных километров территории показатель плотности наших дорог с твердым покрытием оценен лишь в 115 единиц. В Москве и Питере он в десятки раз выше. Многим соседям по ПФО мы также уступаем в 2 и более раза.