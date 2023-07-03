Кировская область - предпоследняя в России по качеству дорог

Латать, собственно, не перелатать. Фото: киров.рф

«РИА Рейтинг» на основании данных Росстата подсчитало, сколько в регионах России хороших дорог, а сколько - некачественных.

Кировская область - на предпоследнем месте (84-м из 85 возможных). У нас ровно четверть дорог регионального, межмуниципального и местного значения отвечает всем нормативным требованиям. Для сравнения, в Москве таких под 98%, в ХМАО, Краснодаре, Челябинске и Ингушетии - свыше 80%. Даже в соседних по ПФО регионах зачастую этот показатель выше 50% - например, в Ульяновской области, Пермском крае, Татарстане и Башкортостане доля хороших дорог переваливает за 60%. Хуже в масштабах России дела только у Архангельска.

На тысячу квадратных километров территории показатель плотности наших дорог с твердым покрытием оценен лишь в 115 единиц. В Москве и Питере он в десятки раз выше. Многим соседям по ПФО мы также уступаем в 2 и более раза.