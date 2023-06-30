В 2022 году в Кировской области более 77% дорог не соответствовали нормативам

Наименьший процент дорог, не соответствующих нормативам, оказался в Кирове, Кирово-Чепецке, Слободском и Вятских Полянах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировстат провел исследование о состоянии дорожной сети в Кировской области на конец 2022 года. По данным экспертов, 77,8% автомобильных дорог местного значения на тот период не отвечали нормативным требованиям. За последние пять лет этот показатель снизился с 80,5%.

Наименьший процент дорог, не соответствующих нормативам, зафиксирован в Кирове, Кирово-Чепецке, Слободском и Вятских Полянах. Более 90% «разбитых» дорог местного значения - в Омутнинском и Афанасьевском районах, а также в Мурашинском, Богородском и Немском муниципальных округах.

Добавим также, что протяженность трасс общего пользования в Кировской области на конец 2022 года составила 25126,1 км. Основную долю составляют местные дороги - 86,4%, региональные и федеральные занимают 10,5% и 3,1% соответственно.