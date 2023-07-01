Поселениям Кировской области обещают больше денег за активность в голосовании по выбору дорог для ремонта

«Дорожный миллиард» вновь разделят между муниципалитетами. Фото: киров.рф

70 поселений получили субсидии на ремонт дорог по итогам голосования, прошедшего в 2022 году. Власти подсчитали голоса, численность постоянного населения и протяженность дорог с твердым покрытием - исходя из этих цифр и разделили «дорожный миллиард». Ремонты по этой программе завершат к 30 сентября, - рассказали в правительстве Кировской области.

Опрос с голосованием по ремонту дорог на 2024 год проводят до 1 августа нынешнего года. Уже осенью власти сформируют свежий список участков, которые будут первыми в списке на обновление.

Три муниципалитета, жители которых проявят максимальную активность в голосовании, получат дополнительные средства на ремонт. Голоса будут считать в процентном соотношении от количества жителей и опрошенных.