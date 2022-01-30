В Кировской области выделили 9 миллиардов рублей на развитие дорожной сферы в 2022 году

Власти планируют отремонтировать не менее 163 км дорог в области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области распределили средства на ремонт дорог в 2022 году. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Так, в текущем году в бюджете предусмотрено 4,7 миллиарда рублей по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». За счет этих средств власти планируют привести в нормативное состояние не менее 163 км дорог (120 - региональные или межмуниципальные, 43 - в областном центре) и 260 метров мостов. Кроме того, деньги пойдут на установку пяти автоматических пунктов весогабаритного контроля и 111 комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

За счет этой же суммы начнется внедрение интеллектуальной транспортной системы в Кирове, которую введут в действие в 2024 году.

Всего в 2022 году на развитие дорожной сферы выделено 9,1 миллиарда рублей.