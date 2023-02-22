69 мостов в ремонт и остановки в едином стиле: о плане развития транспортной инфраструктуры в Кировской области до 2027 года

За 5 лет регион получит 2 тысячи километров отремонтированных дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Кировской области презентовали 5-летний план развития транспорта Кировской области. Задачи в нем значительно более амбициозные, нежели в плане предыдущего 5-летия. Документ вчера, 21 февраля, обсуждали в Общественной палате Кировской области. Корреспондент «Комсомолки» пересказывает доводы чиновников и претензии экспертов, прозвучавшие в ответ.

ВЛОЖАТ 79 МИЛЛИАРДОВ

На данный момент в Кировской области насчитывается 25 тысяч километров дорог, из них чуть более 40% - в нормативном состоянии.

Опорная сеть включает 17 дорог и участков. Есть договоренность с минтранспорта России: чтобы 85% опорной сети были в нормативном состоянии к концу 2024 года, региону требуется 3 миллиарда рублей. Если Москва не даст денег в срок, тот же показатель будет достигнут в 2027 году.

Именно до 2027-го рассчитана новая программа транспортного развития региона. Вот главное, что нужно знать об этом плане:

- общее финансирование - 79,4 миллиарда рублей. Около 28 миллиардов дадут из бюджета страны, остальные - «наши»;

- 2 тысячи километров дорог и 69 мостов пойдут в ремонт;

- 12 дорог, ведущих к селам и сельхозпредприятиям, капитально отремонтируют (плюс одну реконструируют) в рамках 5% субсидирования. Это около 53 километров сельских дорог;

- отдельное внимание северо-западным районам Кировской области: в нормативное состояние приведут несколько дорог. Если укладывать асфальтобетон, то нужно 7,7 миллиарда рублей, если переходное покрытие с щебнем, то 5,7 миллиарда рублей. После 2027-го, к слову, будут делать 200 километров дорог с выходами на Коми, Архангельск и Вологодчину (еще 15 миллиардов на асфальтобетон либо 11,5 - на переходное покрытие);

- по двум крупным проектам президент России уже дал поручения о поиске финансирования. Это мост через Чепцу - этап объездной дороги Кирова - (строительство в 2023-2026 за 3,2 миллиарда рублей) и переход через ж/д в Нововятске (2024-2026, 3,2 миллиарда рублей). Следующие на очереди (в случае, если регион найдет деньги) - реконструкция моста через Пижму (3,4 миллиарда рублей) и строительство и реконструкция дороги Кирово-Чепецк - Слободской (3,2 миллиарда рублей);

- вариант строительства объездной дороги Кирова: строительство моста через Вятку у Цепелей и дороги из Цепелей к Кирово-Чепецку, постройка мост через Чепцу, строительство и реконструкция дороги Кирово-Чепецк - Слободской (два участка до Ужоговицы), реконструкция дороги Киров - Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской Республики. Общая стоимость всех работ - 26,95 миллиарда рублей.

Старый проект объездной дороги предлагают забыть, а в реализацию нового нужно влить 27 миллиардов рублей. Фото: министерство транспорта Кировской области

«МЫ ВИДИМ ДЕНЬГИ»

- Программа будет живая в том смысле, что каждый год будем корректировать все текущие планы, - заверил экспертов замминистра транспорта Кировской области Юрий Шевелев. - Финансирование по мостовым сооружениям уже практически доведено, мы видим деньги до 2025 года. Что касается объездной дороги, она создаст «кольцо» вокруг Кирова. Можно сказать, полностью свяжет Кировскую городскую агломерацию, при этом будет соединять все федеральные автодороги, которые проходят через Киров.

Другие важные пункты программы - автобусные остановки в едином стиле во всех районах и округах Кировской области и развитие придорожного сервиса. Чиновники считают, что нужно ставить новые автозаправки, включая газовые и электрические, а также места отдыха водителей.

- По поводу фото- и видеофиксации нарушений: на сегодня у нас 172 комплекса камер, - сообщил Шевелев. - Планируем разработать комплексную схему организации дорожного движения, в том числе раздел по элементам автоматической фиксации нарушений и превышения нагрузок при перевозках. Но мы пришли к некому непониманию с ГИБДД: есть жесткие нормы, куда можно ставить комплексы фото- и видеофиксации, важны разные условия, в том числе статистика аварийности. Нужно провести научную работу. Думаю, результат будет к концу текущего года.

ЧТО НЕ УСТРОИЛО ОБЩЕСТВЕННИКОВ?

Руководитель региональной группы общественного контроля Константин Ситчихин посетовал на недостаток запланированных работ на участках федеральных автодорог.

- Капитально отремонтируют всего 49 километров за пять лет, этого мало, - считает эксперт.

Ситчихин также много говорил о проекте объездной дороги Кирова.

- Есть старый проект объездной дороги, на него ушло много денег, - отметил Константин Сергеевич. - Новые микрорайоны строились с учетом этого старого плана. Новая дорога - не объездная, это просто дополнительная трасса, которая свяжет ряд районов. Объездная дорога должна идти вокруг города, чтобы в него было удобно заехать. С кем из общественности вообще обсуждался новый проект?

- Данная дорога свяжет практически все радиальные дороги от Кирова, - парировал Шевелев. - Она дает связь с агломерацией. Не может быть плана, который устроит всех. Любой выбор - это компромисс. Мы должны с этой объездной дорогой выйти за рамки улично-дорожной сети города Кирова.

Некоторые общественники высказали опасения по поводу установки пунктов весогабаритного контроля грузовиков: в нескольких регионах такие пункты уже демонтировали, а местами даже отменили штрафы, назначенные водителям.

Предприниматель, создатель сообщества «Вятский бизнес» Лев Саламатов заострил внимание на интеллектуальной транспортной системе города Кирова.

- Уже пять лет эту фигню мучим, ничего не получается, - сказал эксперт. - Видел, что на нее выделили еще 237 миллионов рублей. Но вообще не увидел этой системы в пятилетнем плане развития транспортной инфраструктуры.

Саламатов подчеркнул, что общественники приветствуют амбициозные планы властей, которые оказались масштабнее, чем на прошедшую «пятилетку».

- Но ведь стратегическая задача министерства - повысить доступность территорий и мобильность передвижения граждан, - заключил Лев Эдуардович. - А об этом в программе ни слова. Если растут эти показатели, то растет и качество жизни. А если мы сейчас вложим эти 80 миллиардов, а показатели наоборот упадут - так чего нам вообще колбаситься? Конечно, я понимаю, что по итогам программы все наоборот улучшится, но в самом плане таких данных нет.